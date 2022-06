Kuumalaine jätkub

Ööl vastu pühapäeva on selge ja vähese pilvisusega sajuta sajuta ilm. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 13-19 kraadi. Pühapäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega enamasti sajuta ilm. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 28-32 kraadi, meremõjuga rannikul 20 kraadi ümber.

Ööl vastu esamspäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 16-21 kraadi. Esmaspäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, on võimalik äike. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 28-32, meremõjuga rannikul kuni 22 kraadi.