Eismal avati taas maakonna väikseim pood

Täpsustaks, et tegu on siis kõige pisema poega, kuhu klient ka oma jalaga sisse astuda saab. Veidi ruumi jääb ka paremale ja vasakule liikumiseks ning sügavkülmast oma käega soovitud jäätise välja võtmiseks. Rohkemaks eriti mitte, teisaldatavas majakeses on ruumi vaid üheksa ruutmeetrit.