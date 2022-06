Kuum suveilm pärsib maasikasaaki ja mõjutab hinda

"Kuumus lihtsalt tapab taimed ära, põletab ära, võib juhtuda, et üldse mitte midagi ei tule," rääkis Idavain ja avaldas lootust, et ilm muutub lähiajal jahedamaks. Kastmisest ei ole perenaise sõnul kasu, sest päike põletab taimed ära. "Mida rohkem kastad, seda hullemaks läheb," kõneles ta. Maasikakasvataja rääkis, et parim temperatuur maasikale on 25-26 kraadi. Kuum suveilm mõjutab ka marjade saagikust, mari valmib küll kiiremini, kuid jääb see-eest väikseks. Lisaks saab kuuma ilma tõttu mari kõigil üheaegselt valmis, mis raskendab turuolukorda.