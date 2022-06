Omniva tunnustas Kadrina otseposti

Omniva reklaami teenusejuht Kristi Purge on võitja puhul välja toonud, et kuigi tegu ei ole vallavalitsuse originaal-algatusega, jääb silma siiski õnnestunud sõnamäng, mis oma tabavusega tähelepanu köidab. "On rõõm näha, et vald sellele teema oma südameasjaks võttis. Siinkohal oli tegu ka hea ajastusega, sest mais tähistati temaatilist keskkonnakuud, mis valla tegevusele isegi suurema tähenduse andis," sõnas Purge.