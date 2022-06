Kodutud varjuvad kuuma päikese eest lehtlasse

Neli aastat tagasi, 2018. aasta suvel lasi Rakvere linn toonase linnapea Marko Tormi eestvedamisel Vabaduse tänaval asuva sotsiaalmaja lähistele paigaldada puidust aiamaja. Suvila ise on väike, kõigest 15 ruutmeetrit, kuid see läks omal ajal linnale maksma viis tuhat eurot. Majakese eesmärk oli pakkuda ulualust nendele varjupaiga elanikele, kes muidu kippusid linna peale napsutama ning linnaelanikke häirima minema.

Tänasel päeval on majake endiselt püsti ning on saanud ka uue kuue. Algne hele puit on peitsitud pruuniks. Rõdu on saanud külge sildi. Varjupaiga elanik rääkis, et neid aetakse varjupaigast välja pool üheksa hommikul ning tagasi sisse saab alles kella kolme ajal õhtul. Vahepealsel ajal pakub puidust suvila varju nii lõõmava päikese kui ka vihma eest. "Käin hommikul Aldaris ära ja siis tulen siia," rääkis elanik oma tavalisest päevakavast, lisades, et tema isiklikult kasutab majakest iga päev.