Poolpaljas klient poemüüjat ei rõõmusta

Kusjuures, mõnikord võetaksegi kinni. Eelmisel nädalal tiirles internetis pealtnägija video ihualasti mehest, kes külastas Rakvere Raja poodi. Kaupluse müüjad kutsusid mehele politsei, kes ta poest minema toimetas. See on muidugi ekstreemsem näide alastusest avalikus ruumis, ent paljude jaoks on juba ilma särgita olek poes liiast.

Kõige enam liigub paljandeid muidugi rannapiirkonnas. Võsu poe müüja Ille meenutas, et vene ajal olid poes lausa särgita sisenemist keelavad sildid. "See ei ole viisakas, ikka peaks olema inimesel midagi ümber," arvas ta. Siiski ei vaevu Võsu kaupluse müüjad tänasel päeval paljandeid korrale kutsuma. "Arvan, et kui hakkan midagi ütlema, saan kohe ka midagi krõbedat vastu. Tänapäeval on ju vabadus ja võib teha kõike."