Suvi on teeremontijatele ja -ehitajatele kibekiire aeg. Kui kevadiste külmakergete ja löökaukude lappimine maanteedel on lõpetatud, tuleb kapitaalsemaid töid ette võtta. Viimastel aastatel on mõndagi tehtud teeolude parandamiseks rajooni ühes kaugemas servas Rakke kandis. Õgvendatud ja mustkatte on saanud Simuna–Tammiku ja Kiltsi–Pikevere teelõik.