Kunda rannabaaris saab kokteile nautida kasvõi päikesetõusuni

Kuigi Janis Sirelmets tegutseb ehitusettevõttes, on ta meelelahutusvaldkonnaga seotud olnud terve elu. SuVe Plaaži avas ta eelmisel suvel. Nüüd asub baar, mis ehitati valmis ühe päevaga, natukene teises kohas kui mullu. Lounge'is võtavad suvitajaid vastu rütmikas muusika ning baarmenid, kes kiiresti valmistavad jahutavaid kokteile, mille kõrvale on võimalik saada ka kergemat kehakinnitust. Külastajate vaieldamatu lemmik on Aperol Spritz. Lisaks kokteilidele on päikeseloojangu taustal võimalik nautida e-vesipiipu. "SuVe Plaaž on kõigile, kes tahavad kodukohas või selle lähedal nautida suve," ütles omanik rannabaari kohta.