Assamalla sovhoos on tänavu suveks saanud õige rohkesti noort abiväge. 8. juulist algas Assamallas poistelaager. Sinna on kokku tulnud need poisid, kes ühel või teisel põhjusel on arvel miilitsa lastetoas. Suuremad poisid on abis heinatööl. Praegu pole sovhoosi rahval põhjust noorte üle nuriseda. Kadilas töötab ka Eesti Õpilasmaleva üks rühmi.