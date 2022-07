"Võistluse käivitamine oli minu idee. Selline mõte tekkis pool aastat tagasi. Aktiivselt hakkasin ma selle peale mõtlema pärast Tamsalu päevi, mis peeti mai lõpus. See on väga hea staadion. On hea, kui see leiab kasutust," selgitas Lenno Kütismaa.