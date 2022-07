Öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja on udu, hommikul on sajuhooge laialdasemalt. Puhub edela- ja lõunatuul, Lääne-Eestis ka läänekaare tuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 11 m/s. Sooja on 14-17 kraadi.