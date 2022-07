33-aastane Schwindt on juba kogenud doonor, kes tuli esmaspäeval verd loovutama 17. korda. "Ma arvan, et see on kõige lihtsam panus riigikaitsesse," ütles ta.

Schwindtil on A-negatiivne veri. "Üldiselt ma hoian Facebooki grupil Doonorid ja Sõbrad silma peal, et teada, millal nad tulevad Lääne-Virumaale. Täna aga sõitsin ma juhuslikult mööda ja nägin, et punane buss, verekeskuse buss on teatri hoovis. Otsustasin, et tulen läbi," rääkis mees.