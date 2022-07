Täna ja homme valitseb Eestis sajune ilm

Täna lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Vihmasadu laieneb saartelt mandrile ja jõuab õhtuks Ida-Eestisse, kohati on äikest. Puhub kagu- ja lõunatuul 6–12, saartel ja rannikul puhanguti kuni 16 m/s, pärastlõunal pöördub tuul saartelt alates edelasse. Õhutemperatuur on 20–26, tuulele avatud rannikul kohati kuni 18 kraadi.

Kolmapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab vihma, Ida-Eestis on äikest, kesköö paiku lääne pool sadu hõreneb. Puhub edelatuul 4–10, saartel ja rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 13–18 kraadi.