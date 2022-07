Viitna motellist kosteti, et külastajaid olevat neil praegu ohtrasti. Registreerimisraamatus kohtab meie kodumaa paljude paikade nimesid. Kõige rohkem on autoturiste Moskvast ja Leningradist. Viimasel ajal on motelli kasutajaid olnud ka Lätist, Leedust, Moldaaviast, Kasahstanist, Armeeniast, Minskist, Kiievist, Togliattist, Gorkist, Smolenskist, Jaroslavlist ja paljudest teistest kohtadest.