Lähipäevil on tulemas mõõdukalt soojad suveilmad

Reedel on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub lääne- ja loodetuul 3–9, saartel puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 9–15 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab nõrka hoovihma. Puhub valdavalt loodetuul 4–9, puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 17–20 kraadi.