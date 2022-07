Repliik: andis jumal auto, annab ka mõistuse

Väikeses ja vaikses külas gaasipedaali põhja vajutada on liig mis liig. Külavaheteed ei ole mõeldud autost maksimumi väljapigistamiseks. Põõsaste ja puude vahel looklevat teed mööda sõites on mõistlik kinni pidada lubatud kiirusest ja jälgida ka ümbruskonda, eriti öösel, kui nähtavus on piiratud.