Lähipäevil tõusevad õhusooja maksimumid 23 kraadi juurde

Laupäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma. Puhub loode- ja läänetuul 3–9, öö hakul rannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on 9–15 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub loode- ja läänetuul 3–9 m/s. Sooja on 17–21 kraadi.