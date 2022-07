Teine etapp toimus maikuus ja peale andmete täpsustamist juulikuu keskel on teada, millistes malevates kui palju inimesi rajal käis ning kui palju tervisekilomeetreid kõndides ja joostes rajal koguti. Kampaaniast üle Eesti osa võtvad kaitseliitlased, naiskodukaitsjad, kodutütred ja noorkotkad on kahe etapi kokkuvõttes terviseradadel liikunud 109 398 kilomeetrit. Oluline on, et igaüks liiguks mõnusalt omas tempos, sest terves kehas on terve vaim. Kuigi kampaania raames auhindu ei jagata, tekib liikujatel enestel kindlasti võistluslik moment ning tubli annus hasarti aitab samuti kaasa: seda kõike tehakse oma tervise nimel.