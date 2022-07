Politseid puudutavatel sündmustel on päästjad abijõududena väljas avariidel. Samuti on korrakaitsjad soovinud, et päästjad oma tööriistadega avaksid lukus ust. Ka on tulnud päästjatel politsei palvel siseneda ruumidesse akna kaudu. Janno sõnul pole viimasel ajal ette tulnud, et näiteks akna kaudu ruumi sisenev päästja satub rünnaku alla. Küll aga on selliseid asju kunagi ette tulnud. Päästjad on Janno sõnul pidanud rohkem abistama kiirabi kui politseid.