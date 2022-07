Peep Veedla: korraldan Viru Folki tundega, nagu teeksin maailma parimat festivali

Peep Veedla, kel nüüdseks folgikorraldus juba nõndaöelda “käe sees”, tõdeb, et tegutsedes õpibki ja kui tarvis, tuleb ka adapteeruda, ent üks on korralduse juures jäänud samaks päris algusest peale: suhtlus korraldusmeeskonnas on jätkuvalt sõbralik ja lihtne.

Viisteist aastat festivali – see on päris pikk aeg. Kuidas hoida ürituses värskust? Või on võtmeks tuttavlikkus?