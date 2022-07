Nädala kaja: koolivaheaeg kui õnnistus ja õnnetus

Kindlasti on sama soov praegustelgi koolilastel. Mõtle, kui tore on hommikuti kaua magada, vanaemal külas käia ning nõrkemiseni pannkooke ja jäätist süüa. Aktiivse lapse jalgrattakett on sügiseks tolmu täis, ujumispüksid pleekinud ja tossudest varbad väljas.

Õnnelikud on need lapsed, kel on mitu kohta, kus suvel seiklemas käia. Nendest noortest ja lastest, kes kogu suveaja linnadžunglisse on aheldatud, on väga kahju. Mõnel võibolla ei olegi vanavanemaid või elavad nemadki linnas. Mõned lapsevanemad käivad suvel tööl ja neil ei ole võimalik oma võsukestega ringi matkata ega nende meelt lahutada.