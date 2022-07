Politsei tuvastas rannafestivalil narkootikumide tarbijad uue masinaga

Rakvere politseijaoskonna juhi Katrin Satsi sõnul oli eelmisel aastal kinni peetud noorte arv morjendav. Sellel aastal on aga näha, et teavitustöö on vilja kandud ning mõnuaineid tarvitanud alaealisi jõudis politseini võrreldes eelmise aastaga vähem.