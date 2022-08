Seenelkäimise ABC

Põline rakverlane Marju Kees sai seenehuvipisiku endale juba väiksena, kui ta vanavanematega koos metsas käis. Ka osa oma teadmisi on ta saanud perelt. Osa pärineb aga Luua metsanduskoolist, kus ta õppis loodusretkejuhiks. Seal jagas seenetarkust Külli Kalamees-Pani, kes süvendas Keesi seenehuvi. Marju Keesi sõnul sai talle koolis selgeks, et mitte keegi ei tea kõiki seeneliike, sest neid on Eesti metsades tuhandeid.