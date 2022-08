Kartulimardikas on endale peatuspaigaks valinud ka Rakvere rajooni. Koldeid on leitud kaks: Rägavere ja Salla sovhoosi individuaalpõldudel. Võib oletada, et need ei ole ainukesed kolded meie rajoonis. Kartulimardika kiireks avastamiseks on vaja süstemaatiliselt vaadelda kõiki kartulipõlde kuni saagikoristuseni. Naaberrajoonides on välja tulnud juba teise põlvkonna mardikad.