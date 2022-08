Töötaja ebasobiv riietus oli seotud tema isiklike tõekspidamistega. Ettevõte sellist käitumist ei toeta ja mõistab igasuguse provokatsiooni hukka. Kesko Senukai on olnud Ukraina rahvaga tingimusteta solidaarne Venemaa agressiooni algusest peale. Ettevõte on peatanud igasugused ärisuhted Venemaa ja Valgevenega. Osutame igakülgset humanitaarabi Ukraina elanikele: toetame Ukraina Punast Risti, onkoloogiliste haiguste all kannatavate ukrainlaste ravi ja muid algatusi.