Pakendikonteineritesse viiakse sobimatuid jäätmeid

Kui pakendikonteinerisse on pandud sinna mitte kuuluvaid jäätmeid, siis taaskasutusorganisatsioon konteinerit ei tühjenda ning valede jäätmetega konteineri tühjenduse peab tellima linn. "Siis tuleb tasuda linnaeelarvest ja see on meie kõigi maksumaksjate raha, et utiliseerida avalikesse pakendikonteineritesse toodud valed jäätmed," seisab Rakvere linna pöördumises, mis kutsub üles linnakodanikke olema tähelepanelikud.