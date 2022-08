Esimesed korvpallitarvas jätkavad mängumehed on selgunud

''Eelmisest hooajast jääb kahjuks isiklikus plaanis varjutama vigaste põlvedega mängimine, mille tõttu ei olnud võimalik endast sada protsenti anda, kuid samas sai vaatamata kõigele mängijana tehtud arvestatav samm edasi ning vanematelt mängumeestelt palju mängu- ja elukogemusi ammutatud," sõnas Lippasaar ja lisas, et läheb uuele hooajale vastu olukorras, kus on teinud sammu tagasi, et teha kaks sammu edasi. "Taastusravi veel kestab ning pole olnud võimalust hooajaeelset ettevalmistust kaasa teha. Algava hooaja peamisteks eesmärkideks on mängijana nii platsil kui ka platsi kõrval areneda ning anda endast kõik, et meeskonnale ja publikule häid emotsioone, võite ning mälestusi pakkuda," kõneles mängumees.