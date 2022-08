Väike-Maarja õppekeskuse homne päev

Lugedes VT-st SK (Sven Kesler – toim) arvamusartiklit, vaatasin esimese emotsiooni pealt kalendrisse. 1. aprill? Ei, hoopis august. Loodan, et need ajad, kus rahva hulgast tulnud kriitilise artikli tulemusena rajoonikeskusest kontroll artikli sisu täiendavalt uurima kihutas, on saanud ajalooks. Elame vabas Eestis, kehtib sõna- ja arvamusvabadus. Olles spordiga sinasõber, oleks võimalus võistelda SK-ga spordialal, kus reegliks on, et see, kes fakte rohkem väänab, on võitja.