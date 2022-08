Discgolfiturniiril osalejate kohad täitusid minutiga

Kolmandat aastat peetavatele Virumaa meistrivõistlustele pääseb osalema vaid kutsetega ning kohal on parimatest parimad – kummagilt Virumaalt 45 mängijat, kelle on valinud meeskondade kaptenid. Selgitatakse parimad isiklikud tulemused ning parim maakond, "Virulaste vägeva" nimeline rändkarikas on kahel esimesel aastal püsinud Lääne-Virumaal.