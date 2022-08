Verevast lemmmaltsast hakkab saama uus rakvere raibe

Verev lemmmalts on Himaalaja mäestikust pärit dekoratiivne õistaim, mis on Eestisse sattunud aiandushuviliste abil. Taim kasvab suurte tihedate kogumikena peamiselt niisketes ja poolvarjulistes servakooslustes. Näiteks leidub seda veekogude, teede ja metsade ääres.

Keskkonnaameti kaardirakenduses saab näha, et tülikas taim ei ole Lääne-Virumaal nii levinud kui näiteks Tallinnas, Viljandis või Pärnus. Lääne-Virumaal on keskkonnaametile praegu teada 15 vereva lemmmaltsa leiukohta. Suurimad leiukohad on Väike-Maarja alevikus ja Ohepalu külas.