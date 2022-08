Virumaa Teataja 10 ja 50 aastat tagasi

Mida nägime kolmapäeval

Seekord sõitsime välja koos veterinaarjaama juhataja Taimi Parvega. Peale meie sõitis mitmesse erinevasse kohta veel neli inimest veterinaarjaamast, varumisinspektsioonist, põllumajandusvalitsusest. Eesmärk – sanitaarpäev. Praeguses leitsakus on mikroorganismidele, bakteritele ja seentele eriti head kasvutingimused. Seepärast olgu piimaruumid ja nõud puhtad. Viitna sovhoosi Kihlevere laut meelt kurvaks ei muutnud. Aknad olid päris läbipaistvad ja suur praht oli ümbrusest ära veetud. Oli tunda tugevat kloorilõhna. Koristamine parajasti käis. Veterinaarjaamast võib veel juurde saada. Põllutee viis Liivari pullilauta. Sealselt talitajalt jäi meelde üks kurb ja tõsine ütlus: ei brigadir ega zootehnik ole sanitaarpäevast midagi kuulnud, nagu oleks see ainult talitaja mure. Loobu laudas olid aknad tuhmid. Selle lauda miinuspunktid: korrast ära eesruumid, WC, aknad. Nõmmküla sovhoosi keskusse sõites jäi teeserva Moe nuumkarjalaut. Ei olnud sealt head meelde jätta: räpane ja must nii seest kui ka väljast. Vahakulmu laudatöötajate pere võttis parajasti kehakinnitust. Eks tööd oli ka tehtud, laut oli puhas. Aga see-eest pidas karjak palgapäeva.