NÄDALA LIND ⟩ Räästapääsuke

Mul on aastatepikkune kogemus, kus kodumaja viilu alla ebaõnnestus pesategemine järjest mitmel aastal liivase pinnase tõttu, nii et lõpuks hankisin saepurubetoonist tehispesa. Selline inimese loodud pääsukodu on turvaline lahendus mitmes mõttes. Esiteks ei pudene see kunagi alla, teiseks ei suuda seda lõhkuda pääsukeste vaenlased ning kolmandaks annab see inimestele võimaluse pesitsemisevahelisel ajal pesa alla võtta ja parasiitidest puhastada. Parasiite kipub pääsupessa massiliselt kogunema.