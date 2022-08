Galerii: Käsmus sai avapaugu järjekordne Viru Folk

Kaluriküla täitus juba enne ametlikku avamist muusikat nautivate inimestega. Peolised olid täielikult lülitunud folgi lainele, julgemad keerutasid isegi lava ees jalga. Publiku seas leidus ka neid, kes on festivaliga kaasa käinud algusest peale ehk tulnud folki nautima juba viieteistkümnendat korda. "See, kes korra juba folgile tuleb, see jääbki käima," ütles peakorraldaja Peep Veedla pidulikus avakõnes.