Kaksikmoraal naistele toksilises meedias – on aeg muutusteks

Roe vs. Wade’i tühistamisega on aina enam päevakorda kerkinud naiste õiguste temaatika ja see, milline kaksikmoraal naisi tegelikult iga päev ümbritseb. Oleks tore mõelda, et elame maailmas, kus õndsas sümbioosis on nii naistele kui ka meestele ühiskonna seatud standardid. Reaalsus nii roosiline siiski ei ole ja tuleb teadvustada, et seksismi välja juurimiseks peab tegema varasemast jõulisemaid samme. Seksism on midagi, mida meedia meile pidevalt kas teadlikult või alateadlikult sisse söödab. See, kuidas meedia kohtleb mehi ja naisi eri viisil, peaks olema selge igaühele, kes kordki päevas mõne meediaväljaande avab.