Juhtkiri: kiire tegutsemine päästab päeva

Mingit õnnetust märgates on jõudumööda sekkumine loomulik. Üks näide on hiljutine juhtum Võsul, kus suvila välisseina hakkasid kustutama nii suvilas olnud inimesed kui ka kolm meest ümberkaudsetest suvemajadest. Viimased võinuksid ju pealt vaadata. Samas on ka selliseid näiteid, kus mingi sündmuse filmijaid on rohkem kui abistajaid. Aga siinkohal tuleb ikkagi rõhutada just sõna “jõudumööda”, sest näiteks kaklusesse sekkudes võidakse ise kannatajaks jääda. Sedasorti juhtumite puhul on filmiklipi tegemisest võibolla rohkem abi, et kurjategija tegu saaks kohtus tõendatud. Kiire tegutsemine tuleb igal juhul kasuks.