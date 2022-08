Selgunud on Haljala kooli- ja spordihoone sisustuse hanke tulemused

Hange oli jagatud seitsmeks osaks ning selle raames on uuele koolimajale ja spordihoonele hangitud lauad ja toolid, eritellimus- ja pehme mööbel, söökla inventar, klassiruumide esitlustehnika, kardinad ning spordihoone sisustus. Edukateks pakkujateks tunnistati Kitman Thulema AS, Saloni Büroomööbli AS, SV TRADING OÜ, Köögiabi OÜ, AS Atea, Aktsiaselts Sunorek ja OÜ SPORTSERVICE.