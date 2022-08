Juhtkiri: kui pööraseks veel minna saab?

Nord Pooli Eesti, Läti ja Leedu turu esindaja Ingrid Arus nimetab ulmelise hinna põhjusteks tootmisüksuste remonti, vähest tuuleenergiat ja madalat veetaset Lätis. Enefit Poweri juhatuse esimehe Andres Vainola sõnul on hinna taga aga Balti riikides asuvad 2000-megavatise koguvõimsusega gaasielektrijaamad, kes ei ole mingil põhjusel oma pakkumisi turule teinud. Põhimõtteliselt võiks süüdistada ka pingviinide rännet lõunapoolkeral või perseiidide sadu. Loll on see, kes vabandust ei leia. Mingisuguse õigustuse leiab igaüks. Ja raha muudkui tuleb. Või läheb. Oleneb, kelle vaatevinklist vaadata.