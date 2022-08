Politsei otsib Lasnamäel kadunud 14-aastast Milanat.

Politsei on kontrollinud tema erinevaid võimalikke viibimiskohti, kuid seni ei ole õnnestunud teda leida. Milana liigub tihti ringi Tallinnas, Paldiskis ja Keilas, kuid ta võib ka viibida Lääne-Virumaal Tapal.

​Tüdruk on 165 cm pikkune, tema juuksed on õlgadeni ja tumepruunid. Tema mobiiltelefon on välja lülitatud.