27 läänevirulast kiitis luulevõistlusel kodupaiga ilu

Luulekonkursist on osa võtnud nii kogenud luuletajad kui ka sõnaseadjad, kes teevad luulemaailmas esimesi katsetusi. Luulekonkursi kõige vanem osaleja on teadaolevalt 89-aastane Helje Müür Lääne-Virumaalt. Helje saatis konkursile kaks luuletust. Loe "Kodused paigad läbi aastate" SIIT ja "Looduselemb linnas" SIIT .

"Meil on väga hea meel, et luulevõistlusele on saadetud nii palju imelisi luuletusi. Konkurss on olnud üle ootuste edukas ja luuletusi on saadetud väga ilusatest ja salajastest Eestimaa paikadest, kuhu paljud tõenäoliselt kunagi ei satu – luuletuste kaudu on võimalik sealsest paiga vaimust aga igaühel osa saada. Võistlusele saabus luuletusi ka näiteks Vormsilt, Kihnust, Ruhnust, samuti Mandri-Eesti muinasjutulistest paikadest," kõneleb Toimetaja tõlkebüroo tegevjuht Külli Kittus.