Pälsoni mehed on viimasel ajal viljalõikuse kõrval ka maisi koristamisega kibedasti ametis olnud. Seda on maas kokku 156 hektaril ja kasvanud on see tänavu kui müür. Nädalavahetusel olid silokombainid tööl Lammaskülas 20 hektari suurusel maisipõllul. Samas kerkib karjalauda juurde umbes 700-tonnine silovirn. Esmaspäeval toodi põllult 270 tonni haljasmassi.