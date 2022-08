Viimase viljakoristuse kokkuvõtte järgi on Viru-Nigula kolhoos esikohal. Põllul püütakse olla ikka kuueteistkümne kombainiga, kui just rikked kimbutama ei tule. Esmaspäeva hommikuks oli vili võetud 1149 hektarilt, tänaseks juba tublisti rohkem. Jõudumööda on püütud silo teha. Päevalille on selleks tarbeks maha võetud 17 hektarilt. Maisi on niidetud haljassöödaks.