Alutaguse põlismetsast avastati väljasurnuks peetud taimeliigi elujõuline asurkond

Keskkonnaameti peadirektori asetäitja eluslooduse valdkonnas Leelo Kukk ütles, et Eesti põlismetsad on täis haruldasi ja uhkeid liike, kuid süstja võtmeheina leidmine oli meile kõigile väga ootamatu ja rõõmus üllatus. "Taimed leiti alalt, mis on range kaitse all olnud juba palju aastakümneid, ning sealne areng on olnud vaid looduslik. See annab lootust, et kui jätame loodusele ruumi ja aega, võib positiivseid üllatusi tulla veelgi," sõnas Kukk.

Eestis on teada kuus võtmeheina liiki. Neist kahte, lihtvõtmeheina ja süstjat võtmeheina, on loetud väljasurnuks. Looduskaitse alla kuuluvad kummeli-, haruline ja virgiinia võtmehein. Võtmeheinadest justkui kõige tavalisema ehk kuu-võtmeheina staatus on aga muutunud ohulähedaseks.

"Süstjas võtmehein ehk Botrychium lanceolatum on hinnatud ohustatud liigiks tegelikult kogu Euroopas, väljasurnud on see ka Prantsusmaal ja Poolas. Viimase poole sajandi jooksul on liigi arvukus langenud 30 protsenti ja populatsioon on endiselt langustrendis," kirjeldas keskkonnaameti loodushoiutööde büroo juhataja Eike Tammekänd. Tema sõnul oli 1910. aastal Mustjõe piirkonnast Võrumaal leitud süstja võtmeheina kasvukoht pikka aega Eesti ainsaks kinnitatud leiuks. 2015. aastal leiti vaid üks isend teiste võtmeheinade vahelt Narva jõe äärest, kuid tänavu juulikuus leitud elujõuline asurkond annab lootust, et Eestis võib seda liiki veel mujalgi looduses leiduda.