Täpselt nädal tagasi algas pohlade korjamine. Jõhvikale ja pähklile võib minna septembrikuu teisest laupäevast. Looduskaitsemehed tuletavad siinkohal kõigile meelde, et metsas olles tuleb täita tuleohutusnõudeid. Keelatud on pähklipuude murdmine, raiumine või mõnel muul kombel vigastamine. Seened tuleb lõigata või murda maa ligidalt, nii et juured alles jääksid.