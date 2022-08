Repliik: septembris ka ei joo

Väikestviisi diskrimineeriv on aktsiooniga ühineda, kuna mittejoomine ei nõua mingit pingutust. Äkki on mõni veel õhevil ja tahaks septembris harilikust tublim olla, aga lennult ei tule kohe midagi meelde. Mõtleme siis koos mõned eesmärgid, mida täita.

Näiteks istuta puu. Kui on oma aed, on see väga hea plaan. Võid istutada niisama, roheluse pärast, ent kui sobiv koht on olemas, võid panna näiteks mõne toreda viljapuu mulda. Saab aastate pärast ehk saakigi.