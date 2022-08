Nõmmküla sovhoosis on viljalõikusel 17 kombaini. Suurem töö seisab veel ees. Kõige kaugemale on jõutud Sõpruse osakonnas: seal on 88% teraviljast koristatud. Vili tuleb lõigata veel 58 ha-lt ja siis võib teistesse osakondadesse appi minna. Kõige mahajäänum on praegu Kodumaa osakond. Peaagronoom V. Aan arvas, et ainult taliviljasaagiga võib rahule jääda.