Repliik: siirderiitus

Laps läheb kooli. Uus pinal, koolikott ja päevik on juba ootamas, sandaalid ostetud. Ootavad kapinurgas oma aega. Sealsamas kapis aga on poolikud joonistused ja meisterdused lasteaiapäevilt. Päikesest pleekinud trikoost on jalgadel veel päevitusrandid.