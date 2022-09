Rajooni põllumajandussaaduste kokkuostu ja kvaliteedi riiklikus inspektsioonis tehtud kokkuvõtted näitavad, et viljavarumine edeneb hästi. Rajooni riiklikust ülesandest on täidetud üle 72%. Viru-Nigula ja Vohnja kolhoos, Ubja sovhoos ning paljud teised majandid on täitnud teravilja riigile müümise kohustuse. Praegu on peamureks õlleoder. See läheb Saku Õlletehasele.