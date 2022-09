Kolumn: kauge oleks mäletada

Minu generatsiooni vanavanaemad, kes pelgasid nooruses telefonitoru kõrva äärde tõsta, pildistasid läinud neljapäeval uhkusega isiklike nutitelefonidega kooli läinud võsukesi ning igapäevaelu mugavustele ülesehitatust mõistame täielikult alles siis, kui isegi kardinad elektrikatkestuse ajal ei tõuse, sest kõik on automatiseeritud. Aeg, mis kuluks muidu väikestele toimingutele, saab rahvale nüüdisajal sisse tuua palavalt armastatud raha.

Seda kummastavam on, et tagasi enda toidu kasvatamise ja loomapidamise, sealjuures ka tapmise ja tarbimise juurde naastes, vaadatakse juba praegu sind ühelt poolt imetlusega, teisalt saja küsimuse ja sildiga, mis karjub: “Ei no, vahi kilplast!”