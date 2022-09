Venemaa on selgelt kaotusseisus juba üksi seepärast, et ei suuda püstitatud eesmärke täita.

Kui oled kaotusseisus, siis paku vastasele viiki lootuses, et vastase hinnangul on viik igati positiivne tulemus. Venemaa on juba seda varianti proovinud. Asjatult, sest sõjaväljal on Ukraina jaoks viik võrdne kaotusega. Liiati on tekkinud lootus agressor üldse minema kihutada.