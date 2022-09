Rakvere Teatri ruumides käib vilgas elu. Peanäitejuht Mai Mering ütles, et sügisel teater enam pikale ringreisile ei lähe. Elu näitab, et teater eksisteerib põhiliselt omas majas. “Külalisetenduste publik järjest kahaneb. Inimestel on nii palju autosid, et nad pigem sõidavad ise kohale, kui tulevad vaatama väikesel laval ja poolikute tehniliste võimalustega etendust kuskil maakultuurimajas.”